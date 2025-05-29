ABD dışındaki devletlerin dolar cinsinden tahvil ihracı geriledi

Dealogic verilerine göre, ABD dışındaki devletlerin dolar tahvil ihracı bu yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 azalarak 86,2 milyar dolara geriledi ve son üç yılın ilk düşüşünü kaydetti.

Kanada ve Suudi Arabistan hükümetlerinin Ocak-Mayıs dönemindeki dolar cinsinden tahvil ihraçları sırasıyla yüzde 31 ve yüzde 29 düşüşle 10,9 milyar dolar ve 11,9 milyar dolara gerilerken, İsrail ve Polonya'nın ihraçları yüzde 37 ve yüzde 31 düşüşle 4,9 milyar dolar ve 5,4 milyar dolara geriledi.

Aynı zamanda, Dealogic verilerine göre küresel devletlerin yerel para cinsinden tahvil ihracı bu yıl son beş yılın en yüksek seviyesi olan 326 milyar dolara ulaştı.

Dolar cinsinden tahvil ihracındaki bu düşüş, küresel yatırımcıların kısmen gümrük tarifelerine tepki olarak ve ABD'nin finansal hakimiyetini ve güvenliğini sorguladıkları için ABD varlıklarından geri çekildikleri bir döneme denk geliyor.