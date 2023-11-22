"ABD dolarında toparlanma yaşanabilir"

Swissquote Bank kıdemli analisti İpek Özkardeskaya, ABD dolarının ay başından bu yana satış baskısı altında olduğunu ve şu anda aşırı satım bölgesine yakın olduğunu, bunun da bir toparlanmaya olanak sağlayabileceğini söyledi.

Özkardeşkaya, "ABD uzun vadeli tahvil getirilerindeki önemli düşüş karşısında Fed'in temkinli tonu göz önüne alındığında dolardaki satışlar yakında dibe vurabilir" dedi.

Fed'in son para politikası toplantısının tutanakları, politika yapıcıların faiz oranlarını artırmayı bitirdikleri sonucuna varmak istemediklerini, ancak gelecekteki kararlarla "dikkatli bir şekilde ilerleyeceklerini" gösterdi.

DXY dolar endeksi yüzde 0,06 artışla 103,628 seviyesinden işlem görüyor.