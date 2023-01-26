ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisinin 2022 yılı dördüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı. Buna göre ABD, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 2,9 oranında büyüdü. Ekonomistlerin beklentisi ülke ekonomisinin yüzde 2,6 oranında büyümesi yönündeydi.

ABD geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde ise, yüzde 3,2 oranında büyümüştü.

Analistler, büyüme verisiyle beraber açıklanan kişisel tüketim harcamalarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikaları üzerinde etkili olduğuna dikkat çekerken, ekonominin gidişatına ilişkin sinyallerle piyasalarda oynaklığın artabileceğini dile getirdi.

Kişisel tüketim giderleri 2022 yılının son çeyreğinde yüzde 3,90 seviyesinde gerçekleşirken, beklenti yüzde 4 olarak gelmesi yönündeydi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, mart toplantısında da 25 baz puanlık faiz artış ihtimalinin güçlü olduğunu ancak piyasalarda bankanın martta faiz artışlarına ara verebileceğine yönelik tahminlerin de bulunduğunu söyledi.