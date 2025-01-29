ABD Hazine kağıdı getirileri geriledi
ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi, Avrupa'daki erken işlemlerde Fed'in politika kararı öncesinde düşüşe geçti.
Piyasalar Fed'in hedef aralığının değişmeyerek %4,25-%4,50 seviyesinde kalmasını bekliyor.
Algebris Investments'tan Gabriele Foa , “Başkan Trump yönetimindeki belirsiz görünümün ortasında Çarşamba günü faizlerin değiştirilmemesini bekliyoruz. Yeni tahminler yok, ancak son ABD ekonomik verileri güçlenmeye devam ettiğini gösterdi” dedi.
Anketler şirketler arasında iyimserliğe, tüketici direncine ve çok az zayıflık belirtisi gösteren bir işgücü piyasasına işaret ediyor.