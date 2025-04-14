ABD Hazine kağıdı getirileri geriledi
ABD'de cuma günü geç saatlerde açıklanan beklenmedik kısmi gümrük vergisi indirimi küresel piyasaları sakinleştirirken Hazine getirilerini de zayıflattı.
Geçen hafta tahvil getirilerini son ayların en yüksek seviyelerine taşıyan satış dalgası, Hazine'nin güvenli liman statüsünün Trump'ın ticaret politikası nedeniyle zarar gördüğü korkularını körükledi.
Fed açıklamaları ve veriler, potansiyel gümrük vergisi haberleriyle birlikte bu hafta piyasaları hareketlendirecek gibi görünüyor.
Çarşamba günü açıklanacak Mart ayı perakende satış büyümesinin Şubat ayındaki %0,2'den %1,2'ye hızlanması bekleniyor. Sanayi üretiminin Şubat ayında %0,7 genişlemesinin ardından %0,2 daralması bekleniyor.