ABD Hazine kâğıdı getirileri yükseldi

ABD Hazine tahvil getirileri Asya işlemlerinde yükseldi. Yatırımcıların, hafta sonu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından yakalanmasının ardından oluşan jeopolitik gelişmeleri büyük ölçüde göz ardı ettiği görülüyor. Getiri eğrisi dikleşirken, uzun vadeli tahvillerin getirileri kısa vadeli olanlardan daha hızlı yükseldi.

Pepperstone kıdemli araştırma stratejisti Michael Brown yayımladığı notta, eğrinin daha da dikleşmesinin muhtemel olduğunu belirterek, "Artık yüzde 2’lik enflasyon hedefi tavandan çok taban haline geldiği için eğrinin daha da dikleşmesine karşı bahis yapmak zor" dedi.

İki yıllık Hazine tahvili getirisi 1,2 baz puan artarak yüzde 3,466 seviyesine çıktı. On yıllık tahvil getirisi 2,4 baz puan yükselerek yüzde 4,186 oldu. Otuz yıllık tahvil getirisi ise 2,8 baz puan artışla yüzde 4,881 seviyesine ulaştı.