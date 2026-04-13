ABD Hazine kağıdı getirileri yükseldi

Kısa ve orta vadeli tahvil getirilerindeki yükseliş uzun vadeli tahvillere kıyasla daha belirgin oldu. Para piyasaları ise Fed'in önümüzdeki birkaç toplantıda mevcut politika duruşunu koruyacağı yönünde fiyatlama yapıyor.

Janus Henderson Investors’tan John Kerschner, “Tahvil piyasası bize Fed’in enflasyon konusunda sert söylemlerini sürdüreceğini, ancak bu söylemleri güçlü adımlarla desteklemesinin pek olası olmadığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

İki yıllık ABD hazine tahvili getirisi 3,4 baz puan artışla %3,833’e yükseldi. 10 yıllık tahvil getirisi 3 baz puan artarak %4,346’ya, 30 yıllık tahvil getirisi ise 2,3 baz puan artışla %4,936’ya çıktı.