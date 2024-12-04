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ABD Hazine kağıdı getirisinin dikleşmesi bekleniyor

Brown Advisory'nin küresel sabit getiri eş başkanı Diaz, ABD tahvil getiri eğrisinin dikleşmesinin beklendiğini değerlendirdi.

Haber Merkezi
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ABD Hazine kağıdı getirisinin dikleşmesi bekleniyor
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Brown Advisory'nin küresel sabit getiri eş başkanı Chris Diaz bir notta, ABD Hazine getiri eğrisinin dikleşmesinin beklendiğini ve buna göre pozisyon aldığını söyledi.

Diaz, “Faiz oranı riski perspektifinden bakıldığında, bir dikleşme için konumlanmış durumdayız” dedi.

Kısa ve uzun vadeli Hazine getirileri arasındaki farkın genişlemesini bekleyen Diaz, "Eğrinin nasıl dikleşeceği asıl soru. Ama her iki şekilde de olacak” dedi.

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