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ABD Hazine kâğıtlarında dikkat çeken hareket

ABD Hazine kâğıdı getiri eğrisi dikleşmeye devam ediyor.

Haber Merkezi
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ABD Hazine kâğıtlarında dikkat çeken hareket
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Pepperstone Kıdemli Araştırma Stratejisti Michael Brown, ABD Hazine getiri eğrisinin dikleşmeye devam ettiğini, kısa ve uzun vadeli tahvil getirileri arasındaki farkın genişlediğini söylüyor.

Brown'a göre merkez bankaları yüzde 2'lik hedefe açıkça geri dönmek yerine, “şu anda olduğu gibi enflasyon beklentileri sağlam kaldığı sürece” yüzde 2-3'lük bir enflasyon aralığını hedeflemeye giderek daha fazla yöneliyor.

Piyasalar, Fed'in çarşamba günkü politika kararını bekliyor ve 50 baz puanlık faiz indirimi olasılığını 25 baz puanlık indirime kıyasla daha yüksek olarak fiyatlıyor. 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi 1 baz puan artışla yüzde 3,633'ten işlem görüyor.

 

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