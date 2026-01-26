UniCredit Investment Institute analistlerine göre ABD’deki siyasi ortamın öngörülemezliğine rağmen ABD Hazine tahvili getirileri görece istikrarlı seyrini koruyor. Analistlerin, Hazine tahvili getirilerindeki düşük oynaklığın yatırımcıların bu varlıklara olan ilgisinin sürdüğüne işaret ettiği savundular.

Piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki beklentilerin, Hazine tahvillerinin performansını desteklemesinin muhtemel olduğu ifade edildi. Ayrıca ABD ekonomisinin dirençli görünümünü korumasının, ABD varlıklarını yatırımcılar açısından cazip kılmaya devam ettiği vurgulandı.

Analistler, orta vadede yabancı yatırımcıların ABD varlıklarındaki pozisyonlarını azaltabileceğini, ancak yakın dönemde sert bir satış dalgası yaşanmasının düşük bir olasılık olduğunu kaydetti.

Bu gelişmelerin etkisiyle ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi 2,8 baz puan düşüşle yüzde 4,211 seviyesine geriledi.