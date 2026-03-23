ABD Hazine tahvili getirileri son ayların zirvelerine yükseldi

ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi Asya seansı başında sekiz aylık en yüksek düzeyi olan yüzde 4.4150'ye çıktı; ardından yüzde 4.4095'e geriledi. İki yıllık tahvil getirisi ise yedi aylık zirvesi olan yüzde 3.9434 yakınında seyretti.

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın elektrik şebekesine saldırı tehdidini uygulaması halinde Körfez genelindeki enerji ve su altyapısını vuracağını açıkladı.

Rabobank'ın kıdemli piyasa stratejisti Benjamin Picton, enerji ve gaz altyapısının tahrip edilmesinin emtia arzını belirsiz süreyle kısıtlayabileceği en kötü senaryolara yaklaşıldığını belirtti.

Enerjiden gelen enflasyonist baskı, küresel çapta parasal gevşeme beklentilerini ortadan kaldırdı; piyasalar gelişmiş ülkelerin büyük bölümünde faiz artışını fiyatlamaya başladı. Bu gelişme, merkez bankalarının şahin mesajlar verdiği yoğun bir karar haftasının ardından yaşandı.

Federal Reserve'in (Fed) yıl içinde 50 baz puanlık faiz indireceğine dair beklentiler vadeli işlemler piyasasında tamamen kayboldu; bir sonraki adımın artış yönünde olabileceğine ilişkin küçük bir ihtimal de fiyatlamaya girdi.

Saxo'nun baş yatırım stratejisti Charu Chanana, piyasanın bu gelişmeyi artık salt jeopolitik bir kıvılcım olarak değerlendirmediğini söyledi. Chanana, ABD Hazine ve Avrupa tahvil getirilerinin cuma günü keskin yükselişinin enflasyon yeniden fiyatlamasına ve faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesine işaret ettiğini, piyasanın daha kalıcı bir stagflasyon baskısından endişelenmeye başladığını vurguladı.