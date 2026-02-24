ABD Hazine ve Fransız tahvillerinde yükseliş

Danske Bank analisti Joel Rossier, "Risk hissiyatı gece boyunca Asya işlemlerinde istikrar kazandı ve getiriler dün akşamki dip seviyelere kıyasla 1-2 baz puan yukarıda" değerlendirmesinde bulundu.

Günün potansiyel hareketlilik yaratacak gelişmesinin Başkan Trump'ın Birliğin Durumu konuşması olacağını ifade eden Rossier, son tarife kararı ve ticaret politikasının bu sonbahardaki ara seçimler öncesindeki diğer siyasi önceliklerle birlikte ele alınmasının beklendiğini söyledi.

ABD Hazinesi bugün 69 milyar dolarlık iki yıllık tahvil ihalesi düzenleyecek. İki yıllık tahvil getirisi 1,5 baz puan artışla %3,454’e, 10 yıllık tahvil getirisi ise 1,7 baz puan yükselişle %4,043’e çıktı.

Fransa’da ise hükümet tahvilleri (OAT) 2026 bütçesinin onaylanmasının ardından belirgin şekilde daha iyi performans sergiledi.

Societe Generale faiz stratejistleri, bu durumun kendilerini "taktiğe dayalı olarak iyimser" tuttuğunu belirtti. Stratejistler, taşıma maliyetinin cazip olduğunu ve önümüzdeki aylarda oynaklığın düşük seyredeceğini ifade etti.

Stratejistler, bütçe onayının tetiklemesiyle 22 Ocak'ta OAT'ler konusundaki duruşlarını savunmadan taktiğe dayalı uzun pozisyona çevirdiklerini hatırlattı. "Olumlu görüşümüz, en azından 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar siyasi stresin azaldığını yansıtıyor" dedi.