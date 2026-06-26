ABD hisse fonlarından üç ay sonra ilk kez çıkış oldu

ABD hisse senedi fonları, teknoloji hisselerine yönelik işlemlerin yavaşlamasıyla 24 Haziran'da sona eren haftada 8,5 milyar dolarlık net çıkış kaydetti. Bu, üç ay sonra görülen ilk haftalık para çıkışı oldu.

Bank of America'nın EPFR Global verilerine dayandırdığı rapora göre çıkışlara teknoloji fonları öncülük etti. Teknoloji fonlarından haftalık bazda rekor düzeyde 9,3 milyar dolar çekildi.

Teknoloji fonlarına güçlü giriş

BofA'dan Michael Hartnett'in ekibi, teknoloji fonlarının bir önceki hafta 19,2 milyar dolarlık rekor giriş kaydettiğine dikkat çekti.

Apple hisselerindeki sert düşüş dahil büyük ölçekli teknoloji şirketlerinde görülen satışlar piyasaları baskılarken, S&P 500 Endeksi'nin rekor seviyeden gerilemesine neden oldu. Micron'ın güçlü satış görünümü ise sektöre ilişkin bazı endişeleri hafifletti.

Küresel hisse fonlarından toplam 5 milyar dolarlık çıkış gerçekleşirken, para piyasası fonlarından 25,5 milyar dolar çekildi.

Avrupa hisse fonları üst üste 11'inci haftada da para çıkışı yaşadı.

Yatırımcıların sabit getirili varlıklara yönelmesiyle tahvil fonlarına 16,6 milyar dolarlık giriş oldu.