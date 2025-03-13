ABD hisse senedi düzeltmesinde en kötüsü sona erdi mi?

JPMorgan stratejistleri Nikolaos Panigirtzoglou ve Mika Inkinen, son iki yılda birçok kez haklı çıkan kredi piyasalarının, "ABD'deki resesyon risklerini bir kez daha hisse senedi ya da faiz piyasalarından daha az önemsediğini" belirtti.

JPMorgan'ın analizine göre, yurt içi büyümeye daha duyarlı olan küçük sermayeli şirketler ABD'nin resesyona girme olasılığını %50 olarak fiyatlarken, borçlanma senedi piyasaları aynı olasılığı %9 ila %12 olarak ima ediyor. Faiz ve emtia piyasalarının da hisse senetlerine benzer beklentiler sergilediği görülüyor.

Piyasanın borsa yatırım fonlarına yönelik devam eden girişlerden bir miktar destek alabilir. JPMorgan stratejistleri, "ABD hisse senedi ETF'leri şimdiye kadar olduğu gibi çoğunlukla giriş görmeye devam ederse, mevcut ABD hisse senedi piyasası düzeltmesinin çoğunun geride kalması için iyi bir şans var" ifadelerini kullandılar.