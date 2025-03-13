  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. ABD hisse senedi düzeltmesinde en kötüsü sona erdi mi?
Takip Et

ABD hisse senedi düzeltmesinde en kötüsü sona erdi mi?

JPMorgan'a göre, ABD hisse senedi düzeltmesinin en kötüsü sona ermiş olabilir ve kredi piyasaları daha düşük bir resesyon riskine işaret ediyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD hisse senedi düzeltmesinde en kötüsü sona erdi mi?
Takip Et

JPMorgan stratejistleri Nikolaos Panigirtzoglou ve Mika Inkinen, son iki yılda birçok kez haklı çıkan kredi piyasalarının, "ABD'deki resesyon risklerini bir kez daha hisse senedi ya da faiz piyasalarından daha az önemsediğini" belirtti.

JPMorgan'ın analizine göre, yurt içi büyümeye daha duyarlı olan küçük sermayeli şirketler ABD'nin resesyona girme olasılığını %50 olarak fiyatlarken, borçlanma senedi piyasaları aynı olasılığı %9 ila %12 olarak ima ediyor. Faiz ve emtia piyasalarının da hisse senetlerine benzer beklentiler sergilediği görülüyor.

Piyasanın borsa yatırım fonlarına yönelik devam eden girişlerden bir miktar destek alabilir. JPMorgan stratejistleri, "ABD hisse senedi ETF'leri şimdiye kadar olduğu gibi çoğunlukla giriş görmeye devam ederse, mevcut ABD hisse senedi piyasası düzeltmesinin çoğunun geride kalması için iyi bir şans var" ifadelerini kullandılar.

Fed beklentileri çeşitlendi! Ekonomistler ne diyor?Fed beklentileri çeşitlendi! Ekonomistler ne diyor?Küresel Ekonomi
Finans
Açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de uygulanacak
Açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de uygulanacak
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (13 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)
13 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları
Almanya'nın tahvil ihracında getiri 14 yılın zirvesinde
Almanya'nın tahvil ihracında getiri 14 yılın zirvesinde
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)