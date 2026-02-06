ABD hisse senedi fonlarına talep zayıfladı

Lipper verilerine göre yatırımcılar bu dönemde ABD hisse senedi fonlarına net 5,58 milyar dolarlık giriş yaptı. Bu rakam, önceki hafta 10,82 milyar dolar olmuştu. Net girişte düşüşla yüzde 48.

Yazılım hisselerinde yaşanan satış baskısının teknoloji sektörüne yönelik endişeleri artırmasıyla, teknoloji fonlarından 2,34 milyar dolarlık çıkış yaşandı.

Fon türleri arasında büyük ölçekli fonlara 1,1 milyar dolarlık giriş olurken, orta ölçekli fonlardan 1,59 milyar dolar ve küçük ölçekli fonlardan 1,67 milyar dolar çıkış görüldü.

Sektörel bazda ise sanayi fonlarına 2,11 milyar dolar, metal ve madencilik fonlarına 1,44 milyar dolar giriş gerçekleşti.

Tahvil fonları üst üste beşinci haftada yatırım çekmeye devam etti ve 11,11 milyar dolarlık giriş kaydetti. Kısa ve orta vadeli yatırım yapılabilir tahvil fonları 6,34 milyar dolarlık girişle 2022’den bu yana en yüksek haftalık seviyeye ulaştı. Belediye tahvili fonları 2,38 milyar dolar, enflasyona endeksli fonlar ise 1,34 milyar dolarlık yatırım aldı.

ABD para piyasası fonları ise 83,09 milyar dolarlık net alımla öne çıktı. Bu, 3 Aralık haftasındaki 105,08 milyar dolarlık girişten bu yana en büyük artış olarak kayıtlara geçti.