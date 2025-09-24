"ABD hisseleri çöküşten önce yüzde 20 daha yükselebilir"

ABD merkezli Universa Investments fonuna göre, piyasadaki mevcut coşku ABD hisse senetlerini %20 daha yukarı taşıyabilir; ancak bu yükselişin ardından 1929 Büyük Buhranı’na benzer ölçekte tarihi bir çöküş yaşanabilir.

S&P 500 endeksi bu yıl yaklaşık %13 artışla rekor seviyelere ulaştı. Bu yükseliş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayından bu yana ilk kez geçen hafta faiz indirimine gitmesiyle desteklendi. Fed, zayıflayan iş gücü piyasasını dengelemek amacıyla daha fazla faiz indirimi sinyali verirken, bu durum Wall Street’teki ralliyi güçlendirebilir.

Universa’nın kurucusu ve yatırım direktörü Mark Spitznagel’e göre, S&P 500 endeksi yaklaşık 8.000 puana kadar çıkarak mevcut seviyelerden %20 daha yükselebilir. Ancak Spitznagel, bu yükselişin ardından ekonominin hâlâ yüksek borçlanma maliyetleri altında ezileceğini ve %80’lik büyük bir çöküş yaşanacağını öngörüyor.

"Şu anda bu tarihi rallinin tam ortasındayız, sonunda değil" diyen Spitznagel, bu coşkunun kalıcı olmayacağını belirtti.

Miami merkezli ve 20 milyar dolarlık büyüklüğe sahip Universa, 2007’de kurulduğundan bu yana nadir ve yüksek etkili finansal şoklara karşı koruma sağlayan türev araçlara yatırım yapıyor. Fon, 2020 pandemi döneminde büyük kazançlar elde ederek bu stratejisinin başarısını kanıtladı.

Spitznagel, mevcut koşulların hâlâ 2008 sonrası gevşek para politikasının aşırılıklarıyla sürdüğünü ve faiz artışlarının gerçek etkisinin henüz hissedilmediğini savunuyor.