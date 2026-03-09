ABD hisseleri için dünya devlerinden iki farklı senaryo

ABD’li yatırım bankaları, Orta Doğu’daki savaşın küresel piyasalara etkilerine ilişkin farklı senaryoları değerlendiriyor. Morgan Stanley, petrol fiyatlarındaki şoklara rağmen ABD hisse senetlerinin küresel rakiplerine kıyasla güçlü kalmaya devam edeceğini öngörürken, JPMorgan ise İran ile yaşanan çatışmanın derinleşmesi halinde S&P 500 endeksinde yüzde 10’a varan bir düşüş yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Morgan Stanley'nin Baş Hisse Senedi Stratejisti Mike Wilson, İran'a yönelik saldırının ardından ABD hisselerinin uluslararası rakiplerine kıyasla sergilediği üstün performansın petrol fiyatları zirveden geri çekildikten sonra da devam edeceğini öngördü.

Geçen hafta S&P 500 %2 değer kaybederken, iShares MSCI All-Country World ex-U.S. ETF %7 düştü; bu sırada petrol fiyatları %11,3 yükseldi. Pazartesi günü S&P 500 vadeli kontratları %1,4 gerilerken, Tokyo’da Nikkei 225 %5,2 düşüş gösterdi ve Stoxx Europe 600 %2’den fazla değer kaybederek uluslararası piyasalardaki zayıf performansın devam ettiğini işaret etti.

Wilson, müşterilerine gönderdiği notta ABD piyasasının aylardır kademeli bir resesyon sürecinden geçtiğini vurguladı. "Endeksler yatay seyretti; ancak yüzeyin altında tarihsel olarak yüksek bir dağılım yaşandı" diyen Wilson, düzeltmelerin son aşamasının tipik olarak piyasanın en kalabalık bölgelerinde bir konsolidasyonla tamamlandığını ve bu sürecin geçen hafta başladığına işaret ettiğini belirtti.

Wilson'a göre döngüsel sektörler ve kaliteli büyüme sektörleri, pozisyonlanma ve değerleme açısından daha az baskı altında olmakla birlikte temel dinamikler bu sektörleri desteklemeye devam ediyor. Medyan hisse senedindeki kazanç büyümesi dört yılın en iyi düzeyinde seyrederken büyük teknoloji şirketlerinin ileriye dönük gelir büyümesi beklentileri de ivme kazanmaya devam ediyor.

Wilson, petrol fiyatlarındaki şokun ABD dolarını güvenli liman olarak öne çıkardığını kabul ederek bu yükselişin sürmesi halinde şirket kazançları üzerinde baskı oluşturabileceğini de sözlerine ekledi.

JPMorgan: İran savaşı S&P 500'ü yüzde 10 düşürebilir

JPMorgan Chase'in işlem departmanı, İran ile yaşanan çatışmanın S&P 500 endeksini zirvesinden yüzde 10'a kadar düşürebileceğini ve ABD hisse senedi yatırımcılarının bu senaryoya henüz hazırlıklı olmadığını açıkladı.

JPMorgan’ın hisse senedi stratejisti Andrew Tyler, İran’daki savaşın petrolü 100 doların üzerine taşımasıyla enerji arz risklerinin artmasına dikkat çekerek S&P 500 endeksinde %10’luk bir düşüş olabileceği uyarısında bulundu.

Tyler, yatırımcıların bu senaryoya hazırlıksız olduğunu, pozisyonların büyük ölçüde nötr kaldığını ve enerji hisselerinin kısa süre önce çatışmanın yatışacağı beklentisiyle satıldığını belirtti.

Tyler, çatışmanın sürmemesi halinde risklerin hızla azalabileceğini belirterek "Gerilimin azalmasına giden net bir yol ortaya çıktığında bu taktiksel değerlendirme sona erecektir; zira makroekonomik temeller risk varlıklarını desteklemeye devam etmektedir" dedi.