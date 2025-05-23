ABD hisselerinde çıkış, Avrupa hisselerine giriş sürüyor

Bank of America Global Research tarafından EPFR verilerinden derlenen rapora göre, 21 Mayıs Çarşamba gününe kadarki haftada ABD hisse senetlerinden çıkışlar yeniden başladı. ABD hisse senetleri son altı hafta içinde beşinci haftalık çıkış ile karşı karşıya kaldılar.

ABD hisse senetlerinden 21 Mayıs haftasında 1,8 milyar dolarlık çıkış olduğunu söyledi.

Buna karşılık, Avrupa hisse senetlerine 0,4 milyar dolarlık giriş görüldü ve bu, üst üste altıncı haftalık giriş oldu.

Japon hisse senetlerinden çıkışlar devam ederken, gelişmekte olan piyasa hisse senetlerinde 5,5 milyar dolar ile üst üste dördüncü hafta çıkış yaşandı.

21 Mayıs haftasında Altın 2,9 milyar dolar ile Nisan 2013'ten bu yana kaydedilen en büyük üçüncü çıkışa sahne oldu.