ABD hisselerinden 4 ayın en hızlı fon çıkışı

Michael Hartnett liderliğindeki ekibin EPFR Global verilerine dayandırdığı nota göre, 1 Temmuz ile sona eren haftada ABD hisse senedi fonlarından 17,2 milyar dolarlık çıkış yaşandı.

Yatırımcıların bir bölümü uluslararası hisse senetlerine yönelirken, Japonya hisse senedi fonları son yedi haftanın en güçlü girişiyle 1,9 milyar dolar yatırım çekti.

Küresel hisse senedi fonlarından ise 13,9 milyar dolar çıkış yaşanırken, yatırım yapılabilir kredi notuna sahip tahvil fonlarına 17,2 milyar dolar giriş oldu. Yüksek getirili tahvil fonları ise 3,4 milyar dolarla bir yıldan uzun sürenin en güçlü haftalık girişini kaydetti.