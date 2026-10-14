ABD tahvil faizleri enflasyon verisi öncesi düşüşte
ABD Hazine tahvili getirileri, kritik enflasyon verisi öncesinde çarşamba günü sınırlı geriledi.
ABD Hazine tahvili getirileri, yatırımcıların günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak kritik tüketici enflasyonu verisi öncesinde temkinli bir duruş benimsemesiyle çarşamba günü sınırlı bir geri çekilme kaydetti.
Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD tahvil faizi 2 baz puan düşüşle yüzde 5,195'e, 30 yıllık tahvil faizi ise 1 baz puan azalarak yüzde 5,549 seviyesine geriledi.
Para politikası beklentilerine duyarlılığı yüksek olan 2 yıllık tahvil faizi de 2 baz puanlık düşüşle yüzde 4,772 seviyesine çekildi.