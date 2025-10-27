"ABD tahvil faizleri yükselebilir"

Hüseyin, "Faizlerin düz bir çizgi halinde artmasını beklemiyorum, ancak %5'lik 10 yıllık ABD Hazine tahvili faizi ve nihayetinde %6'lık bir faiz oranı sonuçlar aralığı içinde yer alıyor" dedi.

Hüseyin, Hazine tahvili getirilerinin yükseleceği yönündeki beklentisinin, artan devlet borç arzı, inatçı enflasyon ve "berbat" uzun vadeli Hazine tahvili değerlemelerine dayandığını belirtirken, "Fede'e faiz indirmesi için uygulanan siyasi baskının, uzun vadeli getirileri düşürmeye yardımcı olabileceği riski var" değerlendirmesini de yaptı.