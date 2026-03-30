ABD tahvil getirileri büyüme endişeleriyle sınırlanabilir
TD Securities stratejistlerine göre ABD Hazine tahvil getirileri kısa vadede yüksek seyredebilir, çünkü Fed "bekle-gör" yaklaşımını sürdürüyor. Ancak ekonomideki yavaşlama riskleri, getirilerin daha fazla yükselmesini sınırlayabilir.
Piyasalar, enflasyon beklentilerinin artmasıyla faiz artırımlarını fiyatlamaya başladı. Stratejistler ise yatırımcıların büyüme tarafındaki aşağı yönlü riskleri göz ardı ettiğini belirterek, "Büyümenin yavaşlamasına dair endişeler yükselişi sınırlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Asya işlemlerinde ABD tahvil faizleri geriledi. 10 yıllık Hazine tahvili getirisi 4,8 baz puan düşerek %4,391 seviyesine indi.