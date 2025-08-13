ABD tahvil getirileri düşüşte! Kritik veri etkili oldu

ABD Hazine kağıdı getirileri, beklentilerin altında seyreden enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz indirimi yapma olasılığının yüzde 98'e çıkmasıyla geriledi. Bu düşüş, yatırımcıların tarife etkilerinin fiyatlar üzerindeki sınırlı etkisinden duyduğu rahatlamayı yansıttı.

Dün açıklanan ABD enflasyon verilerinin beklentilerin hafif altında gelmesiyle, para piyasaları Fed'in eylül ayındaki faiz indirimi ihtimalini yüzde 88'den yüzde 98'e yükseltti. Bu durum, kısa vadeli getirilerde daha belirgin bir düşüşe neden olarak getiri eğrisinin, yani kısa vadeli ve uzun vadeli getiriler arasındaki farkın, keskinleşmesine yol açtı.

ABD 10 yıllık Hazine getirileri son olarak 2 baz puan düşüşle yüzde 4,273 seviyesinde işlem gördü.