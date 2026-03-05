ABD tahvil getirileri İran gerilimiyle yükseliyor
ABD Hazine tahvili getirileri, İran ile yaşanan çatışmanın enflasyonist etkilerine dair endişeler nedeniyle yükseldi. Yatırımcılar, artan jeopolitik belirsizlik ortamında daha yüksek borçlanma maliyetlerini fiyatlamaya başladı.
Sky Links Capital Group’tan Daniel Takieddine, "Finansal piyasalar, Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasından kaynaklanan jeopolitik belirsizlikten güçlü şekilde etkilenmeye devam ediyor" dedi.
Son dönemde açıklanan ekonomik veriler de ABD ekonomisinin dirençli olduğuna dair algıyı güçlendirdi. Şubat ayı ISM hizmetler PMI verisinin ve ADP istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi bu görüşü destekledi.
İki yıllık Hazine tahvili getirisi 2,5 baz puan artarak %3,567’ye yükselirken, 10 yıllık getiri 3,7 baz puan artışla %4,118 seviyesine çıktı.