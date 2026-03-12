ABD tahvil getirileri yükseldi

Tradeweb verilerine göre 10 yıllık getiri son olarak %4,228 seviyesinde işlem gördü ve 2,4 baz puan yükseliş kaydetti.

Getirilerdeki yükseliş, Brent petrolün arz kesintisi endişeleriyle 100 doların üzerine çıkmasıyla paralel gerçekleşti. Piyasalarda, Hürmüz Boğazı’nda uzun süreli bir kapanma riskinin fiyatları yukarı taşıdığı belirtiliyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın çarşamba günü açıkladığı tarihin en büyük petrol rezervi dağıtımı da fiyat hareketlerini tetikledi.