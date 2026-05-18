ABD tahvil piyasalarında satış baskısı arttı

30 yıl vadeli ABD tahvil faizi 4 baz puana kadar yükselerek %5,16 seviyesine çıktı ve Ekim 2023'ten bu yana en yüksek düzeyi gördü. Faizlerdeki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran üzerindeki baskıyı artırmasının ardından petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi etkili oldu.

10 yıl vadeli ABD tahvil faizi %4,63'e, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise %4,10'a kadar yükseldi. Her iki seviye de en son Şubat 2025'te görülmüştü.

Yatırımcılar, yükselen enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları artırabileceği ve merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği endişesiyle uzun vadeli tahvillerde satışlarını hızlandırdı.