  3. ABD tahvili son ayların en düşük seviyelerine indi
Beklenenden çok daha zayıf gelen işgücü piyasası verilerinin ardından yatırımcılar ABD devlet tahvillerine hücum ederek Hazine getirilerini son ayların en düşük seviyelerine çekti ve Fed'in eylül toplantısında faiz oranlarını düşüreceği beklentilerini arttırdı.

Piyasalar verilere hızlı tepki verdi. 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi %4,0934 ile Nisan ayından bu yana en düşük seviyesine gerilerken, 2 yıllık tahvilin faizi %3,4969 ile 2022'den bu yana en düşük seviyesine indi. Tahvillere hücum, yatırımcıların Fed'in artan işgücü piyasası zayıflığına 17 Eylül'deki politika toplantısında bir faiz indirimi ile yanıt vereceğine olan inancını yansıtıyor.

Bir piyasa stratejisti, "Bu, Fed'in soğuyan istihdam piyasasına ilişkin endişelerini doğrulayan türden bir rapor. Bu ay bir faiz indirimine gidileceğini neredeyse kesinleştiriyor" dedi.

