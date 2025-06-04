ABD tahvilinde getiri yüzde 5'e yakın
30 yıl vadeli ABD Hazine kağıdında getiri yeniden yüzde 5'e yaklaştı.
Danske Bank Research'ten Jesper Fjaerstedt, 30 yıllık ABD Hazine getirilerinin beklenenden iyi gelen işgücü piyasası verilerinin ardından yeniden yüzde 5 seviyesine yaklaştığına işaret etti.
Salı günü açıklanan veriler, ABD'de Mart ayında yüzde 3,4 olan işe alım oranının Nisan ayında yüzde 3,5'e yükseldiğini gösterdi.
Danske Bank Research kıdemli analisti Fjaerstedt, yatırımcıların Senato'nun Başkan Trump'ın bütçe tasarısını onaylaması beklentisiyle daha yüksek bir prime ihtiyaç duyması nedeniyle getirinin yüzde 5'in üzerine çıkmasını beklediğini söyledi.
Tradeweb'e göre 30 yıllık Hazine tahvili getirisi son olarak yüzde 4,98 seviyesinde yatay seyrediyor. Geçen ay yüzde 5'in üzerine çıkarak 22 Mayıs'ta yüzde 5,161 ile son ayların zirvesine ulaşmıştı.