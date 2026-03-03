ABD tahvilleri jeopolitik şokta beklenmedik şekilde hareket etti

Analiste göre, bu senaryoda doların değer kazanması ve ABD devlet tahvillerinin güvenli liman alımlarıyla yükselmesi beklenirdi. Ancak Velis, "Tahvillerin yükselmesini ve getirilerin düşmesini beklerdik, fakat hava saldırılarının ardından ilk işlem gününde bunun tam tersi oldu" ifadelerini kullandı.

BNY, doların klasik güvenli liman davranışını sergilediğini, fakat ABD Hazine tahvillerindeki fiyat hareketlerinin piyasa dinamikleri açısından şaşırtıcı olduğunu vurguladı.