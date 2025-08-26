ABD tahvilleri Trump'ın Fed kararı sonrası yükseldi
Başkan Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u konut kredisi başvurularındaki sahtecilik iddiaları üzerine görevden alma girişimi sonrası, ABD uzun vadeli hazine getirileri Avrupa işlemlerinde yükseliş kaydetti.
Kudotrade'den Konstantinos Chrysikos, hükümetin FED üzerindeki artan etkisinin güveni zayıflatabileceği ve getirileri artırabileceği yorumunda bulundu.
Chrysikos'a göre, Washington'dan Fed'in rolüne yönelik müdahalenin artması, ABD Hazine tahvillerine olan güveni aşındırarak getirilerin yükselmesine yol açabilir. Bu gelişmelerin yanı sıra, yatırımcılar piyasaya yeni yön verecek önemli ekonomik verileri beklemeye devam ediyor.
Takvimde Salı günü ABD dayanıklı mal siparişleri verileri yer alırken, Perşembe günü ikinci çeyrek GSYH tahmini ve işsizlik başvuruları, Cuma günü ise kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verileri piyasaların odağında olacak.
Mevcut durumda, 10 yıllık tahvil getirisi 2,7 baz puan artışla %4,301 seviyesine çıkarken, 30 yıllık tahvil getirisi 4,7 baz puan yükselerek %4,936 olarak kaydedildi.