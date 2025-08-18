  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. ABD tahvillerinin yönünü Jackson Hole toplantısı belirleyecek
Takip Et

ABD tahvillerinin yönünü Jackson Hole toplantısı belirleyecek

ABD Hazine kağıdı getirileri Jackson Hole toplantılarını bekliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD tahvillerinin yönünü Jackson Hole toplantısı belirleyecek
Takip Et

Hazine getirileri, piyasaların faiz oranlarına ilişkin ipuçlarını beklediği Jackson Hole sempozyumu öncesinde sınırlı bir değişim gösterdi. Bu hafta Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalar, Eylül ayındaki zorlu faiz kararı öncesinde büyük önem taşıyor.

Enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesine rağmen bazı yetkililer, tarifelerin tek seferlik bir etkisi olabileceğini savunurken, istihdam piyasasında zayıflık belirtileri görülse de genel tablo güçlü kalmaya devam ediyor.

Piyasalarda çoğunlukla bir faiz indirimi fiyatlanırken, Ukrayna'nın geleceği Beyaz Saray'da bugün ele alınacak. Bu gelişmelerin ışığında, 10 yıllık hazine getirisi %4,312, iki yıllık hazine getirisi ise %3,754 seviyesinde işlem gördü ve her ikisi de Cuma gününe göre hafif düşüş kaydetti.

Finans
Çin ve Tayland döviz takas anlaşmasını yeniledi
Çin ve Tayland döviz takas anlaşmasını yeniledi
New York borsası yatay seyirle açıldı
New York borsası yatay seyirle açıldı
Barclays'den Fed için faiz tahmini
Barclays'den Fed için faiz tahmini
Gözler Jackson Hole toplantısında! Powell'ın konuşması doları destekler mi?
Gözler Jackson Hole toplantısında! Powell'ın konuşması doları destekler mi?
Hazine, yarın iki ihale düzenleyecek
Hazine, yarın iki ihale düzenleyecek
Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor
Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor