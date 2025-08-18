ABD tahvillerinin yönünü Jackson Hole toplantısı belirleyecek

Hazine getirileri, piyasaların faiz oranlarına ilişkin ipuçlarını beklediği Jackson Hole sempozyumu öncesinde sınırlı bir değişim gösterdi. Bu hafta Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalar, Eylül ayındaki zorlu faiz kararı öncesinde büyük önem taşıyor.

Enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesine rağmen bazı yetkililer, tarifelerin tek seferlik bir etkisi olabileceğini savunurken, istihdam piyasasında zayıflık belirtileri görülse de genel tablo güçlü kalmaya devam ediyor.

Piyasalarda çoğunlukla bir faiz indirimi fiyatlanırken, Ukrayna'nın geleceği Beyaz Saray'da bugün ele alınacak. Bu gelişmelerin ışığında, 10 yıllık hazine getirisi %4,312, iki yıllık hazine getirisi ise %3,754 seviyesinde işlem gördü ve her ikisi de Cuma gününe göre hafif düşüş kaydetti.