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ABD tarım dışı istihdam verisi dolara yön verecek

ING analisti Chris Turner, ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklenenden çok daha zayıf olması halinde doların yeniden düşme riski altında olduğunu savundu.

Haber Merkezi
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ABD tarım dışı istihdam verisi dolara yön verecek
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"Veriler bu hafta doların ana itici gücü olacak" diyen Turner, "Piyasalar, tüketici ve iş dünyası güvenindeki düşüşün işten çıkarmalarla sonuçlandığına dair herhangi bir işaret arayacak" değerlendirmesini yaptı.

Fed Başkan Yardımcıbsı Christopher Waller, işsizliğin keskin bir şekilde artması halinde Fed'in faizleri daha erken ve daha derin bir şekilde düşürebileceğinin sinyalini verdi, ancak bunun Başkan Trump'ın karşılıklı gümrük tarifelerini geri getirip getirmeyeceğine karar vermesinin ardından yaz sonuna kalabileceğini söyledi.

Turner, "Doların yönü, ABD verilerinin faiz indirimi beklentilerinde daha fazla artışı hak edecek kadar zayıf olup olmadığına bağlı olacak" dedi.

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