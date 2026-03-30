ABD temettü fonlarına 4 yılın en güçlü girişi

Bu rakam, son dört yılın en yüksek ilk çeyrek seviyesi olarak kayıtlara geçerken, önceki üç yılın aynı döneminde yaşanan sermaye çıkışlarının ardından keskin bir geri dönüşe işaret etti.

EY Küresel ve Amerika Varlık Yönetimi Lideri Jun Li, faiz belirsizliği ve piyasadaki yüksek oynaklık karşısında yatırımcıların gelir ihtiyaçlarını hisse senedi yatırımlarıyla dengelemeye çalıştığını belirtti. Li, bu koşullar devam ederse temettü fonlarının yakın dönemin ötesinde de cazip kalacağını söyledi.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF yılbaşından bu yana yaklaşık 4 milyar dolar, Capital Group Dividend Value ETF 3 milyar dolar, VanEck MSCI Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF ise 2 milyar doların üzerinde giriş çekti.