ABD'de çelik üretimi yüzde 1,4 azaldı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsünün(AISI) açıkladığı verilere göre, ham çelik üretimi 7 Ekim ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1,4 azalarak 1 milyon 698 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 74,7 kapasite ile çalıştılar.

Yıl başından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 düşüşle 68 milyon 468 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 75,9 olarak gerçekleşti.