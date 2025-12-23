ABD’de döngüsel hisselere yönelim güçleniyor

Piper Sandler baş yatırım stratejisti Michael Kantrowitz, yatırımcıların ekonomik döngüye duyarlı alanlarda toparlanma sinyalleri aradığını belirterek, finans, sanayi ve zorunlu olmayan tüketim ürünlerinin öne çıkabileceğini ifade etti. Kantrowitz, döngüsel verilerin iyileşmesiyle 2026’da uzun süredir görülmeyen bir değer hissesi üstünlüğü beklediklerini söyledi.

Bu yön değişimi piyasalara yansımış durumda. Goldman Sachs’ın döngüsel hisseler sepeti son bir ayda %9,3 yükselirken, S&P 500 Endeksi aynı dönemde %4,2 arttı. Döngüsel hisselerde uzun, savunma hisselerinde kısa pozisyon alan bir diğer Goldman sepeti ise son bir ayda %10 kazanç sağladı.

CFRA baş yatırım stratejisti Sam Stovall, döngüsel hisselere yönelimin ekonomik genişleme beklentilerini yansıttığını belirtti. CFRA, 2026 için %2,5 reel GSYH büyümesi, perakende satışlarda %4,1 artış ve çekirdek PCE enflasyonunda %2,4’e gerileme öngörüyor.

22V Research’ten Dennis DeBusschere de döngüsel işlemlerin birkaç çeyrekten daha uzun sürebileceğini belirterek bankalar, perakende ve havayolları dışındaki ulaştırma hisselerini öne çıkardı. Dow Jones Ulaştırma Endeksi son bir ayda %10 yükselerek Kasım 2024’ten bu yana ilk rekoruna %0,4 mesafeye kadar yaklaştı.