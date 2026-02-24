ABD’de ekipman kredileri 20 yılın zirvesinde

ABD’li şirketlerin ekipman alımlarını finanse etmek için kullandığı kredi hacmi ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre %30,1 artarak son 20 yılın en yüksek dolar tutarına ulaştı.

Equipment Leasing and Finance Association (ELFA) verilerine göre, mevsimsel düzeltme yapıldığında ocak ayında imzalanan yeni kredi, kiralama ve kredi limiti sözleşmeleri 11,6 milyar dolara ulaşarak bir önceki aya göre yüzde 7,8 arttı. Öte yandan bankalardaki faaliyet hacmi aralık ayına kıyasla yüzde 11,7 geriledi.

ELFA Başkanı ve CEO'su Leigh Lytle, "Henüz erken olmakla birlikte, Fed'in faiz indirimlerini süresiz askıya alması durumunda dahi yapay zekâ yatırımlarının yeni finansman faaliyetlerinde bir yıl daha güçlü büyümeye dönüşeceği konusunda iyimserim" dedi.