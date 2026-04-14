ABD’de finans devleri bilanço sahnesinde: Tablo karışık

ABD’nin bankacılık ve finans devleri bilanço sezonuna güçlü başladı. JPMorgan Chase ve BlackRock ilk çeyrekte beklentilerin üstünde kâr açıkladı. Wells Fargo kâr tarafında sürpriz yapsa da gelir performansında beklentilerin gerisinde kaldı.

JPMorgan, 2026 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde güçlü finansallar açıkladı. Bankanın düzeltilmiş gelirleri 50,54 milyar dolar ile 49,26 milyar dolarlık tahmini aşarken, hisse başına kâr 5,94 dolar ile 5,36 dolar beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Özsermaye kârlılığı %19 ile %17,3 tahmininin üzerine çıktı.

Toplam mevduat 2,68 trilyon dolar ile beklentileri aşarken, krediler 1,50 trilyon dolar ile tahminlere paralel gerçekleşti. Nakit ve bankalardan alacaklar 22,04 milyar dolar oldu. Standartlaştırılmış CET1 oranı %14,3 seviyesinde açıklandı.

Ticaret gelirlerinde güçlü bir performans izlendi. FICC gelirleri 7,08 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde gelirken, hisse senedi işlemleri gelirleri 4,48 milyar dolar ile tahminleri aştı. Yatırım bankacılığı gelirleri de 3,14 milyar dolar ile 2,73 milyar dolarlık beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Wells Fargo’nun geliri piyasa tahminlerinin altında kaldı

Wells Fargo, 2026 yılının ilk çeyreğinde kar beklentisini aşarken, gelir tarafında piyasa tahminlerinin altında kaldı. Bankanın geliri 21,45 milyar dolar ile 21,76 milyar dolarlık beklentinin gerisinde gerçekleşti. Hisse başına kâr ise 1,60 dolar ile 1,57 dolar tahminini aştı.

Net faiz geliri 12,10 milyar dolar ile beklentilerin altında kalırken, net faiz marjı %2,47 ile %2,57 tahmininin gerisinde gerçekleşti. Toplam ortalama krediler 996,08 milyar dolar ile beklentileri aşarken, toplam ortalama mevduat 1,42 trilyon dolar ile öngörülerin hafif üzerinde geldi.

Kurumsal ve yatırım bankacılığı gelirleri 5,28 milyar dolar olurken, ticari bankacılık gelirleri 3,12 milyar dolar ile beklentinin altında kaldı. Yatırım bankacılığı ücretleri ise 796 milyon dolar ile tahminleri karşılayamadı.

Verimlilik oranı %67 ile %65,3 beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Net tahsil edilemeyen alacaklar 1,10 milyar dolar ile beklentiye paralel gelirken, kredi zararları karşılığı 1,14 milyar dolar ile sınırlı bir artış gösterdi ve 1,13 milyar dolarlık tahmine yakın gerçekleşti.

BlackRock’ın kârı beklentilerin üzerinde geldi

BlackRock, 2026 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde kârlılık açıkladı. Şirketin düzeltilmiş hisse başına kârı 12,53 dolar ile 11,5 dolarlık beklentiyi aşarken, gelirleri 6,70 milyar dolar ile 6,5 milyar dolar tahmininin üzerinde gerçekleşti.

Yönetilen varlık büyüklüğü 13,89 trilyon dolar ile 13,92 trilyon dolarlık beklentinin hafif altında kaldı. Net girişler ise 129,72 milyar dolar olarak gerçekleşerek 146,33 milyar dolarlık piyasa tahmininin gerisinde kaldı.

Baz ücretler ve menkul kıymet ödünç verme gelirleri 5,44 milyar dolar ile beklentileri aşarken, hisse senedi tarafında net girişler 71,84 milyar dolar oldu. Uzun vadeli net girişler ise 135,90 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.