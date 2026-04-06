ABD’de hisse fonlarına para akışı sürüyor

ABD hisse senedi fonları, 1 Nisan’a kadar olan yedi günlük dönemde güçlü girişler gördü.

Lipper verilerine göre yatırımcılar net 7,05 milyar dolarlık alım yaptı. Önceki hafta ise yaklaşık 36,95 milyar dolarlık giriş yaşanmıştı.

Fon akışları, Başkan Donald Trump’ın savaş hedeflerinin tamamlanmaya yaklaştığını söylemesiyle Orta Doğu’daki çatışmalara dair endişelerin geçici olarak azalmasının ardından geldi. Ancak hafta sonu Trump’ın İran’daki enerji ve altyapı tesislerini hedef alma tehdidini artırmasıyla pazartesi günü yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi yeniden öne çıktı.

Büyük ölçekli ABD hisse fonları 14,67 milyar dolarlık girişle üst üste ikinci hafta net alım gördü. Buna karşılık küçük ölçekli, orta ölçekli ve sektörel fonlardan sırasıyla 1,34 milyar, 1,09 milyar ve 3,82 milyar dolarlık çıkış yaşandı.

Tahvil fonları ise 31 Aralık 2025’ten bu yana ilk kez net satış gördü; toplam çıkış 10,17 milyar dolar oldu. Kısa ve orta vadeli yatırım yapılabilir tahvil fonlarından 5,92 milyar dolar, genel yurtiçi vergilendirilebilir sabit gelir fonlarından 1,25 milyar dolar çekildi.

Para piyasası fonları ise 5,88 milyar dolarlık girişle son yedi haftanın altısında yatırımcı çekmeye devam etti.