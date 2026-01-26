ABD’de kâr artışı teknoloji dışına yayılıyor

Wall Street’in önde gelen stratejistleri, ABD şirket karlarının yapay zekâ patlamasının merkezindeki dev ölçekli teknoloji hisselerinin ötesine yayılmaya başladığına dair işaretler öngörüyor.

JPMorgan Chase & Co. tarafından yapılan bir analize göre, 2026 yılına ilişkin beklenti paylaşan S&P 500 şirketlerinin yaklaşık yarısında ileriye dönük yönlendirme piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Bilanço sezonu henüz yeni başlasa da JPMorgan stratejisti Dubravko Lakos-Bujas, raporlarını açıklayan şirketlerin büyük bölümünün teknoloji sektörü dışında yer almasının, büyümenin bu yıl farklı sektörlere yayıldığını gösterdiğini belirtti.

Genişlemeyi destekleyici

Goldman Sachs da kâr görünümünün genişlemeyi destekleyeceği görüşünü savundu. Ben Snider liderliğindeki stratejist ekibi, 2026’nın ilk yarısında güçlü ekonomik büyümenin, büyük hisselere kıyasla daha küçük ve döngüsel hisseler için daha belirgin kısa vadeli destek yaratacağını öngörüyor.

Piyasa göstergeleri de bu eğilimi teyit ediyor. Piyasa değeri ağırlıklı S&P 500 endeksi yaklaşık yüzde 1 yükselirken, büyük teknoloji hisselerinin etkisini azaltan eşit ağırlıklı endeks yaklaşık yüzde 4 artış kaydetti.

Uzun vadede sınırlı kalabilir

Analistler, "Muhteşem Yedili" olarak anılan büyük teknoloji hisseleri ile endeksin geri kalanı arasındaki kar artışı farkının daralmasını beklerken, yatırımcıların bankalar, tüketim malları ve madencilik gibi geleneksel sektörlere yöneldiği görülüyor.

Buna karşın Goldman Sachs, bu ivmenin uzun vadede sınırlı kalabileceği uyarısında bulunuyor. Snider, 2026’da S&P 500 karlarının yüzde 15 artmasının beklendiğini, ancak yılın ikinci yarısı ve 2027’de ekonomik büyümenin yavaşlamasının, geniş tabanlı rotasyonun süresini kısıtlayabileceğini ifade etti.