ABD'de küçük ölçekli hisselere güçlü dönüş

Wall Street Journal'ın haberine göre, küçük ölçekli şirketleri takip eden Russell 2000 endeksi yılın ilk altı ayında yaklaşık yüzde 22 yükselerek 1991'den bu yana en güçlü ilk yarı performansını kaydetti.

Russell 2000, aynı dönemde Nasdaq Bileşik Endeksi'ni yaklaşık 9 puan geride bırakırken, 2006'dan bu yana en yüksek göreceli performans farkını oluşturdu. Endeks geçen hafta bir ara üst üste dört işlem gününü rekor kapanışla tamamladı.

Haberde, uzun süredir büyük yapay zekâ ve yarı iletken şirketlerinde yoğunlaşan yükselişin piyasanın diğer bölümlerine de yayılmaya başladığı değerlendirmesine yer verildi.

Yatırımcılar sektör tercihini değiştiriyor

Bazı yatırımcıların yarı iletken ve yapay zekâ hisselerindeki kârlarını realize ederek sağlık, sanayi ve isteğe bağlı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ölçekli şirketlere yöneldiği belirtildi.

Küçük ölçekli şirketlerin, ABD ekonomik göstergelerinden ve enflasyonist risklerin azalmasından olumlu etkilendiği ifade edildi.

ABD-İran arasındaki anlaşmanın ardından petrol fiyatlarının gerilemesinin enflasyon baskısını hafiflettiği, son istihdam verilerinin ise iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret ederken, ekonomik büyümenin sürdüğüne yönelik beklentileri koruduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca, küçük ölçekli şirketlerin gelirlerinin büyük bölümünü ABD iç pazarından elde ettiği ve değişken faizli borçlanmaya daha fazla bağımlı olmaları nedeniyle para politikasındaki değişimlerden daha fazla etkilendikleri kaydedildi.

Kâr beklentileri yükseldi

Analistler, Russell 2000 şirketlerinin 2026 yılı kârlarının yüzde 54 artmasını bekliyor. Bu oran, büyük ölçekli şirketleri kapsayan Russell 1000 endeksi için öngörülen büyümenin iki katından fazla seviyede bulunuyor.

S&P Small Cap 600 endeksinde son çeyreğin en yüksek performans gösteren şirketleri arasında Sezzle ile Cracker Barrel yer aldı.

İkinci çeyrekte MaxLinear hisseleri yüzde 600'ün üzerinde yükselirken, Vishay Intertechnology ve Penguin Solutions hisseleri de aynı dönemde değerlerini iki kattan fazla artırdı.

Yapay zekâ hisseleri risk oluşturmaya devam ediyor

Haberde, Russell 2000 endeksinin yarı iletken şirketlerini de içermesi nedeniyle yapay zekâ sektöründeki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ettiği belirtildi.

Russell 2000'in yıllık yeniden dengelenmesi kapsamında güçlü performans gösteren bazı şirketlerin büyük ölçekli şirketlerin yer aldığı Russell 1000 endeksine geçtiği ifade edildi.

Analistler, yapay zekâ hisselerindeki yükselişin yavaşlaması halinde büyük ölçekli şirketlerden küçük ölçekli hisselere yönlenecek sınırlı bir sermaye akışının bile bu segment üzerinde önemli etki oluşturabileceğini belirtti.