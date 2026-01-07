ABD’de risk sermayesi fonları sert küçüldü

ABD’de risk sermayesi şirketlerinin fon toplama hacmi 2025 yılında yüzde 35 düşerek en az son altı yılın en zayıf dönemini yaşadı. Şirketlerin daha uzun süre özel kalmayı tercih etmesi ve yatırımcıların sermayeyi ağırlıklı olarak en güvenilir fonlara yönlendirmesi, bu gerilemenin temel nedenleri arasında yer aldı.

Araştırma şirketi PitchBook verilerine göre, geçen yıl ABD’li risk sermayesi fonları toplam 66 milyar dolar topladı. Bu tutar, 2022’de kaydedilen rekor seviyeye kıyasla yaklaşık yüzde 70’lik bir düşüşe işaret ediyor. Veriler, piyasada süregelen likidite sıkışıklığının etkilerinin devam ettiğini ortaya koydu.

Nakde dönüş sınırlı

Uzun süredir devam eden halka arz durgunluğu, yatırımcıların nakde dönüşünü sınırlarken, yeni fon toplama süreçlerini de zorlaştırdı.

Daha önce yüksek miktarda fon sağlayan girişimlerin, halka açık piyasalarda denetime açılmak yerine özel kalmayı tercih etmesi bu süreci pekiştirdi.

Büyük fonlar daha da güçlendi

Sapphire Partners ortağı Beezer Clarkson, fon toplama ortamının zorlu olduğunu belirterek yatırımcıların yeni yöneticiler yerine en güvenilir risk sermayesi şirketlerine odaklandığını ifade etti. Bu durumun büyük fonların daha da güçlenmesine yol açtığına dikkat çekildi.

Bu kapsamda Lightspeed Venture Partners aralık ayında 9 milyar doların üzerinde yeni fon toplarken, Founders Fund nisan ayında 4,6 milyar dolarlık bir fon kapattı. Buna karşılık yeni fon yöneticileri giderek daha zor bir ortamla karşı karşıya kaldı.

Alternatif kaynaklar

Fon toplamadaki düşüş, yüksek nakit ihtiyacı olan yapay zekâ şirketlerinin geleneksel risk sermayesi fonları dışında alternatif kaynaklara yönelmesini de beraberinde getirdi. PitchBook verilerine göre, ABD’de yapay zekâ girişimlerine sağlanan finansman 2025’te 222 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.