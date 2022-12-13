ABD'de TÜFE beklentilerin altında

Yıllık TÜFE bu veriyle ekimdeki yüzde 7,7 düzeyinden yüzde 7,1’e gerilemiş oldu. Beklenti enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 7,3 artmasıydı.

Çekirdek TÜFE’de de aylık artış ekimdeki yüzde 0,3’ten yüzde 0,2’ye geriledi ve böylece yıllık çekirdek enflasyon ekimdeki yüzde 6,3 düzeyinden kasımda yüzde 6’ya geriledi. Beklenti çekirdek TÜFE’nin yüzde 6,1’e gerilemesiydi.

Veri öncesinde gün içinde 104,718 düzeyine kadar gerileyen dolar endeksi, veri sonrası 104’ün de altında 103,923 düzeyine kadar geriledi.

Euro/dolar paritesi ise veri sonrası 1,06 düzeyinin üzerine çıktı.