ABD'de yapay zeka çipi üreticisinin halka arzına rekor ilgi
SK Hynix'in ABD'deki 28 milyar dolarlık halka arzında talep 7 katı aşarken, şirket geliri yapay zeka çipi üretim kapasitesini artıracak yatırımlarda kullanmayı planlıyor.
Reuters'ın haberine göre, SK Hynix'in 28 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklenen ABD halka arzında talep 7 katı aştı.
Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre talep, yapay zeka tedarik zincirinin en kritik şirketlerinden birine yönelik güçlü yatırımcı iştahını gösterdi.
Güney Koreli çip üreticisi, halka arzdan elde edeceği geliri artan yapay zeka çipi talebini karşılamak için yeni fabrikalar ve ekipman yatırımlarında kullanacak.