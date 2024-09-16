ABD’deki Başkanlık seçimleri finans ve kripto piyasalarında bir süredir ana gündem maddesi haline gelmiş durumda. Seçim sürecinin piyasalara olan potansiyel etkilerine ilişkin görüşlerini paylaşan Bitci CEO’su Ahmet Onur Yeygün, “Kripto paralarda bir süredir yatay dalgalı bir süreç hâkim. Piyasalar, yön tayini için ekonomi ve politika gündemini yakından takip ediyor. Enflasyon oranları, Fed’in faiz indirimine ilişkin vereceği sinyaller, Maymun Çiçeği virüsü, Ortadoğu’da tırmanan gerilim ve ABD’deki başkanlık seçimleri küresel finans ve kripto piyasaları için kritik bir öneme sahip.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın öngörü ve vaatleri yatırımcılar tarafından pozitif karşılandı

Kripto para piyasalarının bir taraftan ABD’deki seçim maratonunu takip ederken diğer taraftan başkanlık için yarışan adayların da kripto para piyasalarını takip ettiğini belirten Yeygün, “Cumhuriyetçi aday Trump’ın Bitcoin Konferansı’nda gerçekleştirdiği konuşma ekosistemde oldukça geniş yankı uyandırdı. Trump’ın Bitcoin’in geleceğine dair öngörüleri ve vaatleri yatırımcılar tarafından pozitif karşılanırken, olası bir zaferde kripto para piyasalarının olumlu etkileneceği görüşü oluştu. Demokrat Başkan Adayı Kamala Harris’in ise kripto paralara olan bakış açısına ilişkin farklı söylemler kamuoyunda yayılsa da kendisinin bu konuda olumlu veya olumsuz net bir ifadesi bulunmuyor. Dolayısıyla piyasaların da burada nötr bir tutumu mevcut. Öte yandan ABD seçimlerinin olası sonucu için bugünden bir şey söylemek zor. Kamuoyu araştırmalarına göre yarış şu an için ortada devam ediyor. Böyle bir konjonktürde de piyasalar seçim sonuçlarına yönelik önden fiyatlama yapamıyor.” şeklinde konuştu.

Fed sene sonan kadar 1 veya 2 faiz indirimi gerçekleştirebilir

ABD enflasyonu ve Fed’in para politikalarının da her zaman olduğu gibi kripto ve finans piyasalarının akıbeti için oldukça önemli olduğunu kaydeden Yeygün, “Enflasyonda yaşanan gerileme olası faiz indirimlerine ilişkin beklentileri artırsa da burada Fed’in mesajlarını ve yönlendirmelerini takip etmek gerekiyor. Geldiğimiz noktada piyasaların genel görüşü bu yılın sonuna kadar 1 veya 2 faiz indirimine gidilebileceği yönünde. Bu senaryo gerçekleştiği taktirde kripto para piyasaları pozitif bir ivme kazanacaktır. Yaşanan parasal genişleme 2025 yılında güçlü bir boğayı da beraberinde getirebilir.” dedi.