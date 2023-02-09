ABD’den petrol fiyatı tahminine ‘Çin’ revizesi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) Şubat 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu’nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 83,63 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam ocak ayı raporunda 83,10 dolardı.

Raporda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 77,84 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı ocakta 77,18 dolar olarak tahmin edilmişti.

Brent türü ham petrolün varil fiyatının gelecek yıl 77,57 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 71,57 dolar olması bekleniyor.

Geçen ay petrol piyasasındaki temel belirsizliklerin Çin'deki petrol talebi ve Rusya'nın petrol üretimi olduğuna işaret edilen raporda, bu ayki tahminlerde iki ülkenin talep ve üretim görünümünün yeniden gözden geçirildiği belirtildi.

Raporda, bu ay Çin'in petrol talebindeki büyüme tahmininin arttığı ve ocakta beklenenden daha fazla üretim yapan Rusya'nın ise 2024 sonuna kadar üretimini yükseltmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

ABD'nin ham petrol üretiminde yükseliş bekleniyor

Rapora göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 490 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu rakam, yaklaşık 11 milyon 900 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. Üretimin 2024'te ise 12 milyon 650 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol arzının bu yıl günlük 101 milyon 100 bin varil, gelecek yıl da 102 milyon 610 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Raporda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün petrol ve petrol ürünleri yıllık üretiminin bu yıl günlük 34 milyon 80 bin varile, gelecek yıl günlük 34 milyon 770 bin varile ulaşacağı belirtildi. Grubun ham petrol üretiminin ise bu yıl 28 milyon 660 bin varil, gelecek yıl 29 milyon 310 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol talebinin ise bu yıl günlük 100 milyon 470 bin varile ulaşması bekleniyor. Gelecek yıl bu rakamın 102 milyon 260 bin varil olacağı öngörülüyor.