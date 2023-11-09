ABD'li bankacılık devi Citi'ye ayrımcılık cezası

ABD'de bankacılık sektöründe tüketici haklarından sorumlu bağımsız bir kuruluş olan Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB) Citi'nin, bankanın “Ermeni asıllı Amerikalı” olarak tanımladığı kredi kartı başvuru sahiplerine karşı kasıtlı ve yasadışı bir şekilde ayrımcılık yaptığı için 25,9 milyon dolar para cezası ve tüketici tazminatı ödemesine karar verdi.

Karara göre; Citi, 2015'ten 2021'e kadar, belirli kredi kartı ürünleri için başvuran ve Ermeni kökenli olduklarından şüphelendiği kişileri soyadlarına göre ayrımcılığa tabi tuttu. Citi yetkilileri, çalışanlara ayrımcı uygulamaları yazılı olarak veya kayıtlı telefon hatlarında tartışmamaları yolunda talimat vererek ayrımcılığı gizlemek için komplo kurdu.

Tüketicilere 1,4 milyon dolar

Bankanın ABD'de Ermeni nüfusun yoğun olduğu ve bu nedenle 'Küçük Ermenistan' olaran anılan California, Glendale'de soyadları -ian ve -yan ile biten isimleri hedef aldığı belirtildi.

Citi çalışanları ayrıca, reddedilen başvuru sahiplerine yanlış gerekçeler sunarak ret gerekçeleri hakkında yalan söylediler. Dün verilen karar uyarınca Citi, zarar gören tüketicilere 1.4 milyon dolar ve 24.5 milyon dolar ceza ödeyecek.

Dolandırıcılık şebekesini engellemeye çalışırken...

Citi Sözcüsü Karen Kearns, CNN’e yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki bazı çalışanlar, California’nın belli bölümlerinde faaliyet gösteren ve iyi belgelenmiş bir Ermeni dolandırıcılık çetesini engellemeye çalışırken, kabul edilemez eylemlerde bulundu” ifadelerini kullandı.

Kearns, iç soruşturma sonrasında hadiseye karışanlarla ilgili olarak “uygun işlemlerin” yapıldığını ve böylesi bir durumun bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atıldığını” belirtti.