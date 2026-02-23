ABD'li bankadan dikkat çeken çıkış: En güçlü güvenli limanı açıkladı

Morgan Stanley stratejistleri, İsviçre frangının yatırımcıların beklediğinden daha hızlı ve güçlü değer kazanabileceğini belirtti. Notta, frangın dolar ve Japon yeni gibi rakiplerine kıyasla en istikrarlı ve etkili güvenli liman olduğu, en geniş koşullar altında değerini koruma olasılığının yüksek olduğu vurgulandı.

Stratejistler, İsviçre Merkez Bankası’nın da enflasyon görünümünü bozmadığı sürece frangın güçlenmesine izin verebileceğini ifade etti. Banka, Euro/frank paritesinde satış önerisinde bulunarak 0,87 seviyesini hedef gösterdi ve 0,94 seviyesinde zarar-kes (stop loss) tavsiyesi verdi.