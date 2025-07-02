ABD'li bankadan 'Türk tahvilleri' tavsiyesi

JPMorgan dün yayınladığı raporda, makro koşulların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine devam etmesi için elverişli olduğunu bildirdi. Enflasyonda aşağı yönlü şekilde şaşırtıcı olduğunu ve ekonomistlerinin TÜFE rakamları için riskleri aşağı yönlü gördüklerini belirten JPMorgan, "Türkiye'de faizlerde rallinin yaz boyunca devam etmesi için şartlar uygun" dedi.

CHP kurultay davasının 08 Eylül'e ertelenmesi ve İsrail-İran savaşı geriliminin azalması ile birlikte, "İç ve dış jeopolitik riskler azalıyor" diyen JPMorgan, Yerel faizlerdeki yabancı pozisyonlanması hafifliyor ve hızlandırılmış ralliden sonra bile, getirilerin mart ayının en düşük seviyelerinin üzerinde kalmasıyla birlikte, Türk devlet tahvilleri (TURKGB) ucuz kalmaya devam ediyor" değerlendirmesini yaptı.

"TL'deki değer kaybının hızlanması beklenmiyor. Bu da TL faizlerindeki yükseliş için önemli" ifadelerini de kullanan JPMorgan, TCMB'nin TL'de keskin bir zayıflaması için sınırlı teşviklere sahip olduğunu ve bu tür piyasa çıkışlarını önleyecek araçları bulunduğunu vurguladı.

"Bu doğrultuda, yükseliş eğilimli bir gelişmekte olan piyasa (EM) zemininde, taktiksel olarak yeniden yükselişe geçmek için yeterli katalizör ve değerleme görüyoruz" diyen JPMorgan, GBI-EM Model Portföyünde TL cinsinden tahviller için "ağırlığını artır" pozisyonunu devam ettirdiklerini belirtti.