ABD’li dev banka açıkladı: Yatırımcılar hisse ve emtiaya yöneldi

ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America'nın global fon yöneticileri anketine göre, küresel yatırımcıların piyasalara güveni ağustos ayında iyileşti. Aşağı yönlü beklentiler Şubat 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi ve portföylerdeki nakit tahsisleri 21 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Bank of America'nın toplam 545 milyar dolarlık varlığa sahip fon yöneticileriyle yaptığı ankete göre, yatırımcılar küresel büyümenin önümüzdeki 12 ay içinde zayıflayacağı görüşünü koruyorlar ancak beklentiler önemli ölçüde iyileşti. Ankete katılan her dört kişiden üçü küresel büyümede yumuşak bir iniş bekliyor ya da iniş beklemiyorlar. Daha zayıf büyüme bekleyenlerin oranı temmuz ayındaki yüzde 60'lık orandan belirgin bir düşüşle net yüzde 45'e geriledi.

Nakit tahsisi geçen ayki yüzde 5,3 seviyesinden yüzde 4,8'e düştü ve hisse senetlerinin ağırlığında azaltım Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ankete göre, yatırımcılar hisse senetlerine ve emtiaya yönelirken, GYO'lardaki pozisyonlamada en son Küresel Finansal Kriz sırasında görülen seviyelere geriledi.

BofA anketi, gelecek yıl faiz indirimi bekleyenler ile beklemeyenler arasında net dengenin yüzde 60 ile Kasım 2008'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığını da ortaya koydu.