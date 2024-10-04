  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. ABD'li devden Türkiye açıklaması: Güçlü TL sermaye akışını azaltıyor
Takip Et

ABD'li devden Türkiye açıklaması: Güçlü TL sermaye akışını azaltıyor

Citigroup bölge başkanlarından Omar Hafeez, “Güçlü lira Türkiye'ye sermaye akışını azaltıyor” açıklamasını yaptı. Hafeez’in açıklamasına göre, TL olması gerektiği ölçüde hareket etmiyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'li devden Türkiye açıklaması: Güçlü TL sermaye akışını azaltıyor
Takip Et

Üst düzey Citigroup yetkilisi, Türk Lirası'ndaki güçlü seyir, yatırımcıların alkışladığı ortodoks para politikalarına dönüş sonrasında büyük portföy girişlerini engelleyen unsur olabilir.

Bloomberg News'un haberine göre, Citigroup Kuzey Afrika, Levant ve Orta Asya Başkanı Omar Hafeez, sabit gelirli yatırımcıların Türkiye'ye olumlu baktığını, ancak girişlerin bekledikleri seviyelere ulaşmadığını söyledi.

Dubai'de verdiği röportajda Hafeez, bunun bir nedeninin, TL’nin göreceli gücüne atıfla "Mısır'da yaşananların aksine para biriminin olması gerektiği ölçüde hareket etmemesi " olabileceğini söyledi.

Hafeez, Mart 2024 yerel seçimlerinin "yeni ortodoks politika için iyi bir test" olarak görüldüğünü söyledi. Türkiye'nin önemli bir seçimden önce rotasını değiştirmemiş olmasının yatırımcıların "güven seviyesinin çok daha yükseldiği" anlamına geldiğini söyledi.

Zemini en çürük ilçeler belli oldu : İstanbullular kamyonu doldurup terk ediyorZemini en çürük ilçeler belli oldu : İstanbullular kamyonu doldurup terk ediyorGündem

 

İki dev bankadan enflasyon yorumu: Faiz indirimi beklentileri ötelendiİki dev bankadan enflasyon yorumu: Faiz indirimi beklentileri ötelendiEkonomi
Dünya devi 3 bankadan TCMB için faiz indirim tahminiDünya devi 3 bankadan TCMB için faiz indirim tahminiEkonomi
TCMB Başkanı Karahan: Aylık enflasyon ve beklentilerde alınacak bir miktar mesafe varTCMB Başkanı Karahan: Aylık enflasyon ve beklentilerde alınacak bir miktar mesafe varEkonomi
Finans
Carry trade girişi 30 milyar dolara yaklaştı
Carry trade girişi 30 milyar dolara yaklaştı
Gecelik faiz, politika faizinin üzerinde kalamıyor, likidite erimiyor
Gecelik faiz, politika faizinin üzerinde kalamıyor, likidite erimiyor
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
UBS, TL'de yükseliş beklentisini sonlandırdı
UBS, TL'de yükseliş beklentisini sonlandırdı
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)
3 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları...