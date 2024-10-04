ABD'li devden Türkiye açıklaması: Güçlü TL sermaye akışını azaltıyor

Üst düzey Citigroup yetkilisi, Türk Lirası'ndaki güçlü seyir, yatırımcıların alkışladığı ortodoks para politikalarına dönüş sonrasında büyük portföy girişlerini engelleyen unsur olabilir.

Bloomberg News'un haberine göre, Citigroup Kuzey Afrika, Levant ve Orta Asya Başkanı Omar Hafeez, sabit gelirli yatırımcıların Türkiye'ye olumlu baktığını, ancak girişlerin bekledikleri seviyelere ulaşmadığını söyledi.

Dubai'de verdiği röportajda Hafeez, bunun bir nedeninin, TL’nin göreceli gücüne atıfla "Mısır'da yaşananların aksine para biriminin olması gerektiği ölçüde hareket etmemesi " olabileceğini söyledi.

Hafeez, Mart 2024 yerel seçimlerinin "yeni ortodoks politika için iyi bir test" olarak görüldüğünü söyledi. Türkiye'nin önemli bir seçimden önce rotasını değiştirmemiş olmasının yatırımcıların "güven seviyesinin çok daha yükseldiği" anlamına geldiğini söyledi.